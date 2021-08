Le Real Madrid porte plainte contre Javier Tebas et CVC

Le club est contre l'accord entre LaLiga et le fonds susmentionné et l'a annoncé par le biais d'un communiqué sur son site Internet.

Le Real Madrid et Javier Tebas continuent leur guerre. Après plusieurs affrontements, les plus notoires à cause de la Super League, le dernier problème tourne autour de l'accord entre LaLiga et CVC pour l'injection d'argent dans les équipes participant à la Liga. Le club merengue, qui ne voit pas ce traitement d'un bon œil en raison des formes et du fond, a annoncé ce mardi dans un communiqué qu'il allait prendre des mesures légales.

Le communiqué du Real Madrid : il dénoncera Tebas et le fond CVC

"Le conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni aujourd'hui à 11h00, a décidé à l'unanimité de mener des actions en justice, tant civiles que pénales, contre le président de la Liga, M. Javier Tebas Medrano, contre M. Javier de Jaime Guijarro responsable du Fonds CVC et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même", a indiqué le Real Madrid dans un communiqué.



"De même, le conseil d'administration a également décidé d'engager des actions en justice de toute nature jugées appropriées pour annuler et annuler les éventuels accords adoptés par l'assemblée de LaLiga, qui se tiendra le 12 août 2021, concernant l'accord entre LaLiga et le Fonds CVC", a ajouté le vice-champion d'Espagne en titre.

Le Real Madrid a déjà montré son malaise ; Le Barça s'oppose aussi

Rappelons que le Real Madrid s'est déjà positionné publiquement contre l'accord LaLiga-CVC, avec une autre déclaration très dure : "Le Real Madrid, avant l'annonce de l'accord conclu entre la Liga et le fonds CVC, déclare ce qui suit : -Cet accord a été conclu sans la participation du Real Madrid et à son insu et LaLiga a permis pour la première fois aujourd'hui que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord.

-Les clubs ont cédé en exclusivité les droits audiovisuels pour leur commercialisation sous un régime concurrentiel et pour une durée de 3 ans. Cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie aux clubs 10,95 % de leurs droits audiovisuels pendant 50 ans et contre la loi.

-La négociation s'est faite sans processus concurrentiel et les conditions économiques convenues avec le fonds CVC lui donnent des rendements de plus de 20% par an. C'est ce même fonds opportuniste qui a tenté sans succès des accords similaires avec les ligues italienne et allemande.

-Le Real Madrid ne peut pas soutenir une opération qui donne aux investisseurs l'avenir de 42 clubs de première et deuxième division et l'avenir des clubs qui se qualifieront pendant ces 50 ans".

Le club blanc a le soutien du FC Barcelone, comme c'est le cas avec la Super League. En fait, les présidents des deux entités, ainsi que la Juventus, ont mangé ce week-end pour discuter de ces deux sujets.