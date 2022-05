Le Real Madrid, "pas la meilleure équipe" pour Messi

Lors d’une longue interview accordée à TyC Sports, Messi a expliqué que le Real Madrid n’était pas la meilleure équipe de la saison en Europe.

Que le meilleur gagne. Enfin, pas toujours ? Selon Lionel Messi, la maxime n’a visiblement pas été respectée lors de la Ligue des Champions version 2021-2022. Puisqu’une équipe inférieure aux autres, au moins sur le papier (et encore quand on voit les noms couchés sur la feuille de match…), a justement triomphé des autres.

Quel parcours !

Huitièmes, quarts, demie, finale. PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Excusez du peu. Mais l’équipe la plus résiliante, la plus courageuse et la plus soudée, sans doute, a gagné. "Cela montre que ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne la Ligue des Champions", a réagi Messi au micro de TyC Sports.

L'article continue ci-dessous

À lire : Messi se livre sur sa première saison au PSG

"La Ligue des Champions, ce sont des situations, des moments particuliers et psychologiques qui touchent une équipe, et durant lesquels la moindre erreur te pousse vers la sortie", a très bien expliqué celui qui n’a plus gagné la coupe aux grandes oreilles depuis 2015.

"Mais ils ont quand même battu tout le monde…"

"L’équipe la mieux préparée pour ces situations arrive en final ou parvient à s’imposer. Le Real Madrid, sans vouloir leur enlever leur mérite parce qu'ils ont gagné et parce qu'ils sont toujours là, n'était pas la meilleure équipe de la compétition. Mais ils ont quand même battu tout le monde", a reconnu Messi.