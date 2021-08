Le Real Madrid n'a pas renoncé à arracher Mbappé au PSG

Malgré l'ultimatum de lundi soir, le Real Madrid ne désespère pas voir le PSG revenir sur sa position sur Mbappé.

Les négociations entre le Real Madrid et le PSG pour la signature de Kylian Mbappé (22 ans) ont échoué. En fait, comme l'a rapporté RMC, elle n’a pas abouti dès lors que 18h a sonné lundi, lorsque les pensionnaires de Santiago Bernabeu en ont eu assez d'attendre ainsi que les manières du PSG et ont décidé de couper la communication.

Le club présidé par Florentino Pérez avait prévenu le PSG de cette échéance. C'était la façon, comme l’expliquent des sources proches de l'opération, de mettre la pression au club parisien à se positionner, avec le silence pour réponse dans presque tout le processus. Aucune des deux offres présentées par Mbappé n'a reçu de réponse officielle.

La première, de 160 millions d'euros, a été rejetée dans les médias par Leonardo avec plusieurs interviews. La seconde, de 170 millions fixes plus 10 en variables faciles à réaliser, n’a même pas donné lieu à une réponse. Au Real Madrid, les dirigeants sont très contrariés car ils considèrent que le PSG a véhiculé de faux espoirs à deux reprises.

D'abord, avec la nouvelle de RMC que le club était ouvert au départ du crack, le directeur sportif brésilien reconnaissant publiquement que ce serait à ses conditions ; puis, avec des contacts un peu plus encourageants lundi matin.

Mbappé déçu, accord presque impossible

Florentino Pérez a reçu ce message : il pourrait y avoir un accord si le PSG récupérait ce qu'il a investi en 2017 pour le champion du monde français, 180 millions d'euros. Mbappé lui-même, selon des proches de son entourage, a compris qu'il s'agissait de la condition qui le conduirait à une nouvelle vie en Espagne. Mais non...

Avec tous ces ingrédients, il est logique de penser qu'il n'y a plus d'options. Cependant, un miracle n'est pas complètement exclu. "Ce club - le PSG - est très étrange et vous savez combien de choses se passent le 31 août", disent certains à Goal concernant l'opération.

Bien que résigné pour cette saison (et très confiant pour la prochaine), peu osent dire qu'il n'y aura pas aujourd'hui une approche de la France vers l'Espagne et même de l'Espagne vers la France. Le Real Madrid maintient son offre au cas où le PSG reviendrait à la raison et prendrait le risque de perdre Mbappé gratuitement dans quelques mois.