Le Real Madrid n'intéresse plus personne

Carlo Ancelotti sera privé de la plupart de son équipe première pour le match contre l'AC Milan, alors que ses stars reviennent au compte-gouttes

Les Madrilènes seront toutefois privés de Kylian Mbappé et de David Alaba pour l'ensemble de leur tournée de pré-saison.

Le premier rejoindra l'entraînement de l'équipe à son retour des États-Unis, et Antonio Rudiger rejoindra l'équipe aux États-Unis, tout comme Rodrygo Goes et Vinicius Junior. Privée de certaines de ses stars, l'équipe espagnole peine à faire salle comble pour son premier match amical contre l'AC Milan, alors que les billets sont déjà épuisés pour le Clasico qui se déroulera quelques jours plus tard.

Le Real ne fait pas salle comble

La sensation brésilienne Endrick Felipe, qui a été présentée aux supporters samedi, sera présente. Le jeune homme de 18 ans a précipité son retour pour rejoindre l'équipe pour sa tournée de pré-saison. Cependant, Diario AS indique également qu'Endrick n'aura pas beaucoup de temps de jeu lors de la tournée de pré-saison, et qu'Ancelotti veut le voir petit à petit, principalement à l'entraînement. Il veut éviter un cas comme celui de Vitor Roque à Barcelone, où les débuts du joueur de 19 ans ont été difficiles, et il semble maintenant qu'il soit sur le point de quitter le club cet été.

De même, Ancelotti doit prendre des décisions en défense. David Alaba étant absent et Jesus Vallejo souffrant d'une gêne musculaire, les jeunes Jacobo Ramon, Raul Asencio et Joan Martinez ont été intégrés à l'équipe et pourraient se voir offrir une chance. Ce dernier, âgé de 16 ans seulement, a dû être accompagné d'un tuteur et a obtenu une autorisation spéciale de ses parents pour faire le voyage.

Le FC Barcelone et le Real Madrid entament leur campagne de pré-saison sans avoir beaucoup de ressources pour l'équipe première. Il sera intéressant de voir si cela aura un impact sur leur début de saison, les deux équipes commençant par des déplacements délicats, respectivement à Valence et au RCD Majorque.