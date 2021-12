Le Real Madrid met cinq joueurs sur le marché cet hiver

A la différence de ceux du FC Barcelone, les supporters du Real Madrid ne doivent pas s’attendre à des mouvements durant l’hiver. Du moins dans le sens des arrivées. Avec Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger libres en juin prochain, le club madrilène compte mettre toute son énergie sur ces dossiers qui ne bougeront pas dans l’hiver, Chelsea et le PSG n’étant pas disposés à négocier.

Si mouvement il y a dans la capitale espagnole, ce sera uniquement dans le sens des départs. Même si le club est pas mal touché par les blessures et les cas positifs de Covid-19 depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti a une idée bien précise de l’effectif sur lequel il souhaite s’appuyer durant la deuxième partie de saison. De quoi laisser certains sur le carreau comme l’explique Marca dans son édition du jour.

L'article continue ci-dessous

Isco et Bale poussés dehors

Pour le mercato hivernal, deux joueurs sont clairement poussés vers la sortie. Il s’agit de Gareth Bale, qui n’a pas retrouvé grâce aux yeux de l’entraîneur italien et qui possède un salaire astronomique, et d’Isco. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin prochain et n’ont disputé que 10 matches au cumulé ensemble.

Afin de faire de la place dans la masse salariale et pourquoi pas récupérer quelques millions d’euros, ils sont donc sur le marché. Problème, les deux joueurs n’attirent pas les convoitises ce qui pousse le Real Madrid à réfléchir à d’autres options. Le leader de Liga sera donc attentif aux offres venues sur la table pour trois joueurs sur lesquels ne compte pas plus que ça Ancelotti.

Eden Hazard, pas épargné par les blessures et dépassé dans la hiérarchie par Vinicius Jr et Rodrygo, ne sera pas retenu, tout comme Mariano Diaz, qui n’a jamais réussi à se faire une place depuis son retour de l’OL et Luka Jovic, déjà prêté l’hiver dernier à l’Eintracht Francfort.