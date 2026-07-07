Le Real Madrid lance son plan « après Courtois »… et Lunin n’est pas dans la short-list

Même si Thibaut Courtois demeure le gardien titulaire incontournable du Santiago Bernabéu, le Real Madrid anticipe déjà l’après-Courtois, la direction sachant que le temps ne s’arrête pour personne.

Sous contrat jusqu’en 2027, le Belge (34 ans) a récemment prolongé et souhaite même poursuivre l’aventure au-delà. Cependant, la direction madrilène avance sereinement pour lui trouver un successeur digne de son rang parmi les meilleurs gardiens mondiaux.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, la surprise vient de l’Ukrainien Andriy Lunin, âgé de 27 ans, ne fait pourtant pas partie des candidats à la succession, bien qu’il soit déjà dans l’effectif. Selon des sources internes, le staff technique ne le considère pas comme une option stratégique à long terme, surtout depuis que José Mourinho, grand partisan de Courtois, conserve le banc madrilène.

Plusieurs noms circulent déjà à Valdebebas, et celui de Bart Verbruggen, le gardien néerlandais de Brighton, gagne du crédit dans les rapports de suivi.

La direction madrilène réaffirme toutefois sa philosophie : pas de précipitation. Le club scrute le marché, conserve plusieurs pistes et n’oublie pas ses jeunes issus de la « Fabrique ».

Fran González est proposé par La Fábrica, mais des interrogations subsistent sur sa capacité à défendre les cages de l’équipe première dans l’immédiat.

La direction le martèle : Courtois «est pour l’instant irremplaçable», et que l’arrivée d’un nouveau gardien n’est pas une priorité. Les dirigeants madrilènes estiment disposer de suffisamment de temps, chaque saison révélant de nouveaux talents capables de prendre la relève en fin d’ère belge.

Le club avance donc pas à pas : conserver Courtois aussi longtemps que possible tout en préparant sereinement sa succession afin que son départ, lorsqu’il surviendra, ne laisse pas un vide à un poste considéré comme l’un des piliers du projet madrilène.