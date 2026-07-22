Le milieu de terrain reste une grande source de préoccupation pour le Real Madrid ces dernières années, notamment après la retraite de Toni Kroos et le départ du duo Casemiro et Luka Modric.

Le club merengue a opté pour un style de jeu plus athlétique, en recrutant Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Fede Valverde à la place de Kroos, Modric et Casemiro, mais cette stratégie a prouvé son inefficacité, au point que le fait d'aligner Jude Bellingham dans une position reculée en attaque n'a abouti qu'à une baisse du nombre de buts inscrits par l'équipe.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le problème du milieu de terrain persiste, même avec le maintien de José Mourinho à la tête du staff technique.

Il est vrai que le Real Madrid a recruté Bernardo Silva, mais le technicien portugais insiste sur son besoin d'un milieu de terrain axial pour combler ce qui manque actuellement à l'équipe madrilène.

Pour le moment, le Real Madrid, présidé par Florentino Pérez, ignore la demande de Mourinho, et la raison en est que, à moins qu'un joueur ne parte, en l'occurrence Camavinga, il n'y a pas de place pour un autre joueur.

De plus, certaines voix au sein du club estiment que l'équipe possède un bon milieu de terrain, et bien qu'elles reconnaissent que les performances ne sont pas tout à fait idéales, elles font porter à Mourinho l'entière responsabilité de trouver la combinaison qui permettra au milieu de terrain de fonctionner avec efficacité.

Le mercato a vu le renforcement de l'effectif madrilène avec les recrutements de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, ainsi que les départs de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos et Fran García.



