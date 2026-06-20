Le Real Madrid franchit une nouvelle étape dans le dossier Bouadi

Le Real Madrid a franchi un cap dans le dossier du milieu marocain Ayoub Bouadi, qui évolue à Lille et porte le maillot des Lions de l’Atlas.

Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, son nom était déjà associé à plusieurs clubs de Premier League, ainsi qu’au Real Madrid et au Paris Saint-Germain.

Les spéculations se sont accentuées après la performance remarquée du milieu marocain face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes.

Selon Robin Martin, journaliste au quotidien AS, « hier, des émissaires du Real Madrid se trouvaient à Boston pour observer Ayoub Bouadi lors du match Écosse-Maroc ».

Ses performances ont permis au Maroc d’obtenir quatre points après les deux premières journées, rapprochant ainsi les Lions de l’Atlas d’une qualification pour le tour suivant.

Selon le programme du Mondial 2026, si le Maroc termine en tête de son groupe, il rencontrera le 29 juin le deuxième du groupe F (Pays-Bas, Suède, Japon, Tunisie) en seizièmes de finale.

En cas de deuxième place, elle défierait le premier de ce groupe le 30 juin.

En cas de défaite contre l’Écosse et de qualification parmi les meilleurs troisièmes, deux scénarios restent ouverts :

Elle rencontrerait alors le premier du groupe 9 (France, Norvège, Irak, Sénégal) le 1er juillet, ou affronterait le Mexique, déjà assuré de la première place du groupe 1, le même jour.