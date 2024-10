Le Real Madrid fonce sur Wirtz

Celta Vigo vs Real Madrid

Le Real Madrid a perdu Toni Kroos cet été et aucune recrue n'a été envisagée.

Personne n'a été recruté pour prendre la relève de Kroos, les Merengues espérant qu'Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham et Aurelien Tchouameni pourraient prendre sa place.

Cependant, recruter un milieu de terrain central capable de construire en profondeur est désormais l'une de leurs priorités pour l'été 2025, les Merengues considérant Florian Wirtz comme un créateur capable de jouer plus en avant. Selon Diario AS, le joueur qu'ils ont en tête est quelqu'un comme Vitinha au Paris Saint-Germain.

Le Portugais de 24 ans a un contrat jusqu'en 2027, et le faire sortir du PSG est considéré comme trop cher. Le fait que Jorge Mendes soit son agent, avec qui les relations se sont détériorées, est également considéré comme un obstacle. Un « cerveau » pour organiser leur milieu de terrain est cependant l'idée.

Si Tchouameni, Valverde et Camavinga ont tous des qualités qui leur sont propres, aucun n'a jamais réussi à contrôler le rythme des matchs de la même manière que Kroos. En effet, à cet égard, rares sont ceux qui en sont capables. Jusqu'à présent, on a évoqué Rodri Hernandez à Manchester City, ainsi que ses coéquipiers espagnols Martin Zubimendi et Fabian Ruiz.