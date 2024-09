Le Real Madrid fonce sur Rodri

City a toujours eu pour politique de laisser partir ses joueurs s'ils le souhaitent. Le Real semble prêt à tenter de débaucher son meilleur joueur.

Le journal madrilène Diario AS a affirmé que Rodri Hernandez serait la cible principale des Merengues pour l'été 2025. Rodri a un contrat jusqu'en 2027, et le responsable du recrutement Juni Calafat et Carlo Ancelotti rêvent de faire venir la star espagnole. Jusqu'à présent, Manchester City n'a pas réussi à convaincre Rodri de renouveler son contrat, et avec le départ de Toni Kroos, les Merengues manquent d'une présence plus profonde et plus contrôlante.

Rodri serait tenté par l'offre de retourner dans sa ville natale, et par son agent Pablo Barquero, qui représente également le manager du Real Madrid Castilla et légende Raul Blanco, qui entretient également de bonnes relations avec les Merengues. Compte tenu des projets proposés et du succès des équipes, Rodri ne voit que deux options pour l'avenir : renouveler avec Manchester City ou aller au Real Madrid.

Rodri pour succéder à Kroos

Un autre facteur pourrait être que les jours de Pep Guardiola à Manchester City semblent comptés, sans aucune certitude qu’il y restera au-delà de la fin de son contrat actuel. A Valdebebas, les Merengues ont également besoin de joueurs espagnols pour atteindre les quotas UEFA en Ligue des Champions, après les départs de Nacho Fernandez, Joselu Mato et les possibles départs de Lucas Vazquez, Dani Carvajal et Dani Ceballos dans les années à venir.

Les Citizens devront faire face à une bataille acharnée pour conserver Rodri, étant donné l’attrait naturel d’un transfert vers sa ville natale, et le fait qu’il ait tout accompli à Manchester. De même, le bilan des Merengues pour convaincre les grandes stars, illustré par Jude Bellingham et Kylian Mbappé, parle de lui-même.