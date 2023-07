Le Real Madrid fixe une échéance pour Mbappé !

La direction du Real Madrid a déterminé une date limite au-delà de laquelle elle n’envisagera plus le recrutement de Mbappé cet été.

La saga des transferts entourant Kylian Mbappé se prolonge alors que nous nous dirigeons vers le dernier mois du mercato. Mis sur la liste des joueurs à transférer par le Paris Saint-Germain et écarté de l'équipe première de Luis Enrique, la star française sait son avenir en suspens.

Le statu quo s’étire pour Mbappé

Alors que les champions de France aient accepté l'offre record de 300 millions d'euros d'Al-Hilal pour le joueur de 24 ans la semaine dernière, Mbappé, lui, ne voulait pas négocier avec les Saoudiens en dépit de la possibilité de toucher un salaire record (700 millions d’euros). L’impasse est donc restée de mise le concernant.

Le Real Madrid, le club que l'attaquant devrait rejoindre l'été prochain, s'est jusqu'à présent abstenu de bouger. Et cela se comprend au vu de ce que ses dirigeants ont essuyé l'année dernière. L’international français s’était servi pour renégocier son contrat avec le PSG. Cette fois, les Merengue seraient prêts à mettre de l'argent sur la table pour le Bondynois, mais ils attendent que le PSG fasse un premier pas pour faciliter la transaction.

Avec l’avènement du mois d’aout, on s’approche d’une double échéance. Premièrement, le soir de 31 juillet c’est la date limite donnée par Nasser Al-Khelaïfi à Mbappé pour que ce dernier prenne une décision définitive concernant son futur. Néanmoins, et alors qu’il est silencieux depuis plusieurs semaines, on ne s'attend pas à ce que l’ancien monégasque communique quoi que ce soit.

Le Real prêt à bouger mais...

Le PSG réitérera donc sa position selon laquelle Mbappe est sur le marché et pourrait même entamer des discussions avec le Real Madrid. Si des négociations devaient commencer, elles devraient avancer rapidement.

En effet, selon ESPN, les Madrilènes veulent résoudre la situation avant le début de la Liga le 12 août. L'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG pourrait également relancer les pourparlers, mais le Real Madrid n'a aucune obligation de forcer les choses : ils savent Mbappé les rejoindra volontiers gratuitement l'été prochain.