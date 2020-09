"Le Real Madrid et Barcelone intéresseront Havertz à l’avenir"

Wolfgang Holzhauser a travaillé avec le meneur de jeu et s'attend à ce qu'il s'adapte rapidement en Premier League.

est "la prochaine étape logique" pour Kai Havertz, mais le transfert vers les géants de la , le et le , plaira au meneur de jeu à l'avenir, a déclaré l'ancien entraîneur du , Wolfgang Holzhauser. Après de nombreuses spéculations concernant la prochaine étape de sa carrière, le talentueux joueur de 21 ans a décidé de faire partie du nouveau projet ambitieux avec les pensionnaires de Stamford Bridge.

Frank Lampard a dépensé 80 millions d'euros sur l'international allemand, Havertz devrait prospérer dans son nouvel environnement. Holzhauser, qui était en charge de Leverkusen quand ils ont introduit le jeune joueur prometteur dans leur effectif en 2010, a déclaré à Goal et SPOX: "J'aurais préféré le voir dans une équipe qui joue plus au 'football Pep Guardiola', une équipe qui est plus connu pour sa possession de balle énorme. C'est son jeu".

"Mais en raison des signatures de Chelsea dans ce mercato, je m'attends à ce que l'entraîneur, Frank Lampard, accorde plus de valeur à la possession du ballon à l'avenir que lui et les autres managers de Chelsea ne l'ont fait ces dernières années. C'est pourquoi je suis convaincu que Kai s'adaptera rapidement et y réussira. Il a des compétences uniques pour son âge. Ce mouvement ne peut pas mal se passer", a expliqué l'ancien de Leverkusen.

Holzhauser pense qu'Havertz a pris la bonne décision à ce stade de sa carrière, car il n'a guère intérêt à attendre que le champion de , le , agisse. "Un an n'aurait pas été suffisant", a ajouté Holzhauser. "Compte tenu de la forme actuelle de Thomas Muller, une place dans le milieu offensif ne deviendrait probablement disponible que dans deux ou trois ans. Je dis toujours qu'il est beaucoup plus difficile de réussir dans une équipe de premier plan comme le Bayern que dans une équipe comme Chelsea, qui veut devenir une équipe de premier plan et occuper des postes qui n'étaient pas si bien pourvus auparavant".

"Il était important pour Havertz de franchir une étape"

"A part ça, ça fait toujours mal de perdre un joueur face à un concurrent direct du même championnat. Il était donc certainement dans l'intérêt de Bayer Leverkusen de transférer Kai Havertz à l'étranger", a conclu Holzhauser. Il a été suggéré que le Real et le Barça reniflaient autour de Havertz, après avoir surveillé ses progrès pendant plusieurs années, et Holzhauser pense qu'un mouvement vers l' pourrait encore se produire plus tard dans sa carrière.

"Ils ne peuvent pas faire de grosses signatures en raison de la crise du Coronavirus. Je comprends également parfaitement que les dirigeants de Leverkusen, Fernando Carro et Rudi Voller, n'ont jamais reculé devant leurs revendications. 80 millions d'euros, c'est bien sûr beaucoup d'argent, mais par rapport à d'autres transferts, c'est plus que justifié. Et cela ne signifie pas que des clubs comme le Real et le Barça n'intéresseront plus Kai Havertz à l'avenir. Il n'a que 21 ans. Pour l'instant, il était important pour Havertz de franchir la prochaine étape logique de son développement après trois ans en tant que titulaire à Leverkusen", a justifié l'ancien technicien du Bayer.

"Il peut jouer dans presque toutes les positions au milieu de terrain. Jouer en tant que numéro huit ne serait pas un problème pour lui, mais je peux l'imaginer aussi sur les ailes, si Chelsea joue avec un système sans numéro classique 10. Son avantage est qu'il est un gars de grande taille, polyvalent et fort avec sa tête. S'il travaille sur sa présence physique, il serait aussi certainement bien en position d'avant-centre. Il sait déjà marquer des buts", a conclu Holzhauser, très confiant pour l'avenir de son ancien protégé.