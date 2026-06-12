Le Real Madrid est profondément touché et diffuse un communiqué exceptionnel au sujet du pape Léon XIV

La visite du pape Léon XIV au stade Santiago Bernabéu a profondément marqué le Real Madrid. Dans un communiqué officiel, le club qualifie cet événement de « l’un des moments les plus émouvants de son histoire ». Une raison suffisante pour décerner à Robert Prevost, de son vrai nom, la plus haute distinction possible.

En route pour l’Espagne la semaine dernière, le pape Léon XIV avait déjà révélé, interrogé sur ses préférences footballistiques, que s’il soutenait « toutes les équipes », « Prevost est pour le Real Madrid ».

Ces images, rapidement partagées par le club sur ses réseaux sociaux, ont créé une vague d’enthousiasme. Lundi, le pape Léon XIV a donc foulé la pelouse du Bernabéu.

Dans ce temple du football, le pontife s’est adressé à des dizaines de milliers de fidèles et a rencontré le président madrilène Florentino Pérez, qui lui a offert un maillot blanc immaculé floqué « Prevost ».

Le conseil d’administration, réuni le 11 juin sous la présidence de Florentino Pérez, a officialisé la nomination de Sa Sainteté le pape Léon XIV au titre de membre d’honneur du club, distinction suprême de la maison blanche.

« Le Real Madrid tient ainsi à exprimer son admiration et sa gratitude envers une figure universelle qui représente des milliards de personnes et promeut la paix, la solidarité et la justice dans le monde. »

« Sa visite au stade Santiago Bernabéu le 8 juin 2026 a été un honneur pour le Real Madrid et restera à jamais l’un des moments les plus émouvants de notre histoire », a conclu le club.