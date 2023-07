Le Real Madrid croit en une arrivée imminente de Kylian Mbappé !

Le Real Madrid serait confiant quant à une arrivée prochaine de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n'en finit plus d'animer le mercato estival 2023. Depuis l'annonce de son désir de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, le champion du monde 2018 est au coeur de toutes les rumeurs. De son côté, le club de la capitale veut le prolonger afin d'éviter de le voir partir gratuitement ou le vendre dès cet été. Évidemment, cette situation fait beaucoup parler en Espagne, où on scrute les moindres faits et gestes du natif de Bondy.

Le Real confiant pour Mbappé

Ce lundi, Defensa Central a lâché une petite bombe en affirmant que les dirigeants du Real Madrid seraient confiants quant à une arrivée de Kylian Mbappé dans les prochains jours. Après six années à tenter de recruter l'ancien Monégasque, Florentino Perez pense pouvoir boucler ce transfert et de l'officialiser dans la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine.

Le média espagnol va même plus loin et assure que Perez a contacté l'agence de travaux qui s'occupe de la rénovation du Stade Santiago Bernabeu afin de les interrompre pendant quelques jours... le temps de présenter leur nouvelle recrue, qui serait la plus chère de l'histoire des Blancos. Reste à savoir s'il s'agit d'un énième coup de bluff ou si le président Merengue est enfin parvenu à son but avec le prodige français.