Le Real Madrid club avec le plus de valeur au monde

Le Real Madrid est évalué à 1 646 milliards d'euros par Brand Finance. C'est le club le plus valorisé au monde.

Le retrouve la première place du classement Brand Finance Football des marques de club les plus valorisées au monde comme relayé par l'Equipe ce mardi. Le club espagnol, qui vient de vivre une saison indigente domestiquement comme sur la scène continentale, a un joli lot de consolation.

Real Madrid - Varane confirme qu'il reste

En effet, le club merengue retrouve la place de leader du « Football 50 » que , actuellement deuxième, occupait. Le Real remonte tout en haut pour la première fois depuis 9 ans.

Cette année, le club de la capitale espagnole est doté d'une valeur à 1,646 milliard d'euros. United suit avec 1,472 Md€, alors que le grand rival du Real, le Barça, est valorisé à hauteur de 1,393 Md€. Le Bayern de Munich (1,314 Md€), (1,255 Md€) et (1,191 Md€) suivent. Ces six premiers clubs représentent plus de 40 % de la valeur globale des 50 marques du Football 50 alors que les formations de dominent le classement avec 17 participants et 43 % de la valeur totale des marques.

La valeur de la marque du Real a elle augmenté de 27 % par rapport à l'année dernière. Cette hausse s'explique en partie par le succès merengue en Ligue des Champions la saison passée, la troisième de rang.

Mais où se place le PSG ? Le club francilien monte d'une place est se hisse à la 8e position, avec une valeur de 914 millions d'euros. Bertrand Chovet, dirigeant de Brand Finance , explique la progression des clubs français dans un communiqué du groupe:

L'article continue ci-dessous

« La dynamique du football français est tangible : le PSG (+ 21,3 %) reste la locomotive qui tire le football français, l'OL progresse fortement et l'OM rejoint le "Football 50" cette année. Au final, cela profite à la , valorisée 1,242 Md€, avec la plus forte croissance (+ 38,2 %) parmi les 5 grandes ligues européennes », indique-t-il.