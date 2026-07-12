Le Real Madrid bat un record vieux de 72 ans en Coupe du monde

Le Real Madrid a marqué l'histoire de la Coupe du monde 2026, le club a battu un record vieux de 72 ans grâce au doublé de sa star Jude Bellingham face à la Norvège en quarts de finale, portant à 19 le nombre de buts inscrits par ses joueurs dans la compétition et dépassant ainsi l’ancien record de 18 unités.

Le club merengue dépasse ainsi trois formations qui détenaient précédemment ce record (18 buts) : le mythique Honvéd hongrois de 1954, le Bayern Munich allemand de 2014, et le Paris Saint-Germain lors de l’édition 2022, illustrant la suprématie individuelle du club espagnol dans cette compétition mondiale.

Bellingham talonne Mbappé

Avec six réalisations, l’Anglais occupe la deuxième place du classement des buteurs madrilènes, à deux longueurs seulement de son coéquipier Kylian Mbappé, auteur de huit buts. juste devant Vinícius Júnior (4 buts) et Arda Güler (1 but), éliminés avec leurs sélections respectives.

Cette performance exceptionnelle efface le record de 11 buts établi en 1954 par la légendaire équipe hongroise de Honvéd, portée par le mythique attaquant Sándor Kocsis, alors surnommés les « Magyars magiques ».

devant le Bayern et le Paris Saint-Germain.

En 2014, Thomas Müller, joueur du Bayern Munich, avait terminé en tête du classement des buteurs avec 5 réalisations, permettant au club bavarois d’atteindre un total de 18 buts, alors que le Paris Saint-Germain, lors de l’édition 2022, avait pu s’appuyer sur le duo exceptionnel Kylian Mbappé-Lionel Messi, respectivement premier et deuxième du classement des buteurs avec 8 et 7 réalisations.