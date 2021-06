Rumeurs : Le Real Madrid a tranché pour Marcelo

Sauf changement de circonstances inattendu, Marcelo restera au Real Madrid pour la saison 2021/22, selon Marca.

C'est la dernière année de contrat du latéral brésilien. En effet, son bail prendra fin en juin 2022. L'arrière gauche a été mentionné comme l'un des joueurs qui pourraient être cédé cet été, mais Marcelo a contacté les dirigeants pour discuter de sa situation.

Le Brésilien entretient d'excellentes relations avec les responsables de l'Estadio Santiago Bernabeu et ils lui ont assuré qu'il n'y avait rien à craindre. L'opinion de Carlo Ancelotti a également été un facteur dans la décision de garder Marcelo, l'Italien ayant utilisé le défenseur 53 fois au cours de la saison 2014/15. C'est le plus grand nombre de matches que Marcelo a réussi en un an en tant que joueur du Real Madrid.

Maintenant, il n'est pas le titulaire a poste d''arrière gauche car ce rôle appartient à Ferland Mendy. De plus, Miguel Gutierrez a reçu des minutes à ce poste vers la fin de la saison dernière et reste une perspective prometteuse.

Cependant, le Real Madrid tient toujours Marcelo en haute estime. Il est vice-capitaine et pourrait même devenir le capitaine principal si Sergio Ramos part. Par conséquent, le club va respecter les souhaits du joueur, qui souhaite terminer son contrat.

Le Brésilien est arrivé de Fluminense en 2006 en tant que successeur de Roberto Carlos et, 15 ans plus tard, il a joué plus de matches que la légende des galactiques.

Marcelo a tellement gagné avec Los Blancos et, avec 22 titres jusqu'à présent, il n'est qu'à un trophée d'égaler le butin de Paco Gento, tout comme Ramos. Avec une autre saison devant lui, Marcelo pourrait égaler ou même dépasser Gento pour devenir le joueur le plus décoré du club.