Le Real Madrid n’a pas l’intention de recruter Enzo Fernández, selon un communiqué officiel du club madrilène. Depuis des mois, le milieu de terrain de Chelsea est annoncé chez les Merengue, mais aucun transfert ne se profile.

Le mois dernier, Ben Jacobs et Matteo Moretto assuraient pourtant que le Real était sur le point d’entamer des négociations avec Chelsea au sujet du joueur. En avril, l’international argentin de 25 ans avait même laissé entendre qu’il était partant pour un transfert vers la Maison blanche, ce qui avait valu à Chelsea de le suspendre deux matchs.

Les Madrilènes démentent catégoriquement avoir entamé la moindre discussion concernant l’arrivée de Fernández. « Suite aux informations et déclarations parues ces derniers jours concernant l’intérêt présumé du Real Madrid pour Enzo Fernández, le club tient à préciser qu’aucune tentative – directe ou indirecte – n’a été faite pour le recruter. Par ailleurs, aucun projet de transfert n’est envisagé », peut-on lire.

« Le Real Madrid a le plus grand respect pour Enzo Fernández, un excellent footballeur dont les qualités et les performances sont largement reconnues. Par ailleurs, le club entretient d’excellentes relations avec Chelsea. »

Le Real affirme être contraint de démentir fermement ces « rumeurs infondées », par respect pour un club comme Chelsea, ainsi que par loyauté et conformément aux « principes professionnels que le Real Madrid applique depuis toujours ».

Le club merengue conclut son communiqué en regrettant que « malgré les faits évidents et l’absence de toute action de la part du club, des informations ne correspondant pas à la réalité continuent d’être diffusées. Cela ne fait que semer la confusion parmi les supporters et porte inutilement préjudice aux clubs et aux personnes concernées. »

Le club a déjà recruté Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, même si ce dernier n’a pas encore été officiellement présenté à Madrid. Les Madrilènes ont par ailleurs souvent été cités dans le dossier Rodri, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027.