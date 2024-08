Le Real Madrid a "peur" de se transformer en PSG

Le Real Madrid ne s’attendait pas à ce que les débuts nationaux de Kylian Mbappé soient une déception

Même si l’attaquant français a montré des éclairs de son talent, sa défaite contre le RCD Mallorca a certainement provoqué la colère de Carlo Ancelotti.

Les principaux problèmes soulignés par l’Italien étaient l’attitude, l’engagement et l’équilibre, ce qui, selon Relevo, était une tentative délibérée de faire chauffer les oreilles de ses footballeurs. La formation peut être un 4-2-4 en attaque, mais Rodrygo Goes et Jude Bellingham sont responsables de la transformation en 4-4-2 en défense, et Majorque a exploité Los Blancos dans leurs zones.

La crainte est qu’avec le départ de Toni Kroos et l’arrivée de Mbappé, la dynamique de l’équipe pousse le Real Madrid à se diviser en une défense et une attaque avec peu d’espace entre les deux. « Nous n’avons pas besoin d’être le PSG », est la phrase à moitié sérieuse, à moitié plaisante qui a été commentée autour de Valdebebas.

Les Merengues veulent éviter ce qu'ils ont vu au PSG, lorsque Mbappé était flanqué de Neymar Junior et Lionel Messi, les trois restant en attaque et le reste de l'équipe en défense. En attendant, l'effondrement des Galactiques, lorsque Claude Makelele a quitté le Santiago Bernabeu pour intégrer des joueurs plus avant-gardistes, est également cité comme une expérience antérieure de quelque chose de similaire.

La saison dernière, il a été rapporté que Florentino Perez souhaitait voir les quatre Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo en action, tandis que Carlo Ancelotti avait des inquiétudes quant à l'équilibre défensif de cette option. Ce ne serait pas la première fois qu'Ancelotti fait des choix politiques en début de saison, uniquement pour que les problèmes qui l'accompagnent lui donnent une plateforme pour modifier les choses à sa guise.