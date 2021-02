Le Real et le Barça en alerte : Olmo "rêve" de jouer en Liga

Le joueur de 22 ans a rejoint la Bundesliga avec le RB Leipzig il y a un an, mais aimerait un jour revenir jouer dans son Espagne natale.

Barcelone et le Real Madrid ont été mis en alerte alors que l'international espagnol Dani Olmo a déclaré qu'il aimerait revenir jouer dans son pays d'origine.

Le milieu de terrain offensif de 22 ans a rejoint le RB Leipzig en provenance du Dinamo Zagreb pour 20 millions d'euros en janvier 2020, deux mois après avoir fait ses débuts en Espagne.

Barcelone avait été en pourparlers avec les représentants d'Olmo avant son transfert en Bundesliga, alors qu'il a révélé plus tard qu'il avait également des offres de clubs de Premier League et de Serie A.

Un an après son premier grand mouvement, le joueur de 22 ans admet qu'il se voit exercer son métier dans la Liga à l'avenir.

"Je mentirais si je disais que ce n'est pas mon objectif de jouer dans mon pays d'origine à un moment donné", a déclaré Olmo à Bild.

Cependant, interrogé sur l'intérêt probable du Barça, du Real ou des leaders de la Liga, Atletico Madrid, il a répondu: «Je ne pense pas à cela. Je suis vraiment concentré sur Leipzig. »

Leipzig a balayé le VfL Bochum pour atteindre le quatrième tour de la DFB-Pokal mercredi et occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga. Les coéquipiers d'Olmo chercheront à réduire l'écart de sept points avec le Bayern Munich samedi avec un match à l'extérieur contre le club de Schalke.

Olmo a connu une première année positive à Leipzig, enregistrant cinq buts et sept passes décisives en 31 matches à ce jour.

Il a marqué deux fois lors de l'épopée de son équipe jusqu'en demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, y compris un but crucial lors de la victoire en quart de finale contre l'Atletico Madrid.

Compte tenu de son intérêt antérieur, Barcelone est peut-être la future destination la plus probable pour Olmo, bien qu'il ait expliqué pourquoi il avait rejeté un transfert au Camp Nou l'année dernière.

"Ils ont parlé à mes agents en novembre comme s'ils voulaient effectuer le transfert très rapidement, mais ensuite tout a été reporté pour une raison ou une autre", a déclaré Olmo à Mundo Deportivo.

«Et puis vers la fin du mois de janvier, quand ils m'ont demandé d'attendre pour voir, c'était déjà presque fini avec Leipzig. À ce moment-là, j'étais déjà inscrit. Parce que je voulais aller dans une équipe qui avait un projet maintenant et dans le futur pour moi."

"Leipzig me l'a offert et d'autres équipes ne l'ont pas fait. Je suis allé dans l'équipe qui a le plus insisté et a montré le plus qu'elle me voulait."