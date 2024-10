Le Real et le Barça bannis de la Ligue des champions ?

Ces derniers mois, la FIFA et l’UEFA ont suivi de près la situation au sein de la Fédération espagnole de football (RFEF).

Au cours de l’été, l’ancien président Pedro Rocha a été suspendu et le gouvernement espagnol a supervisé les événements dans l’espoir de trouver une solution.

La suspension de Rocha a été prononcée en juillet, mais trois mois plus tard, aucun successeur n’a été nommé. La FIFA et l’UEFA n’en sont pas ravies et Garcia Silvero, le directeur juridique de Rocha, a confirmé que « des mesures seront prises » si un nouveau président n’est pas nommé d’ici la fin de 2024, selon Diario AS.

L'article continue ci-dessous

Selon le rapport, il existe un risque sérieux que les clubs espagnols soient exclus des compétitions européennes si des mesures suffisantes ne sont pas prises au sein de la Fédération d’ici la fin de l’année. En outre, il existe également un risque que l’Espagne se voie retirer ses droits d’organisation de la Coupe du monde 2030.

Ces menaces devraient inciter les responsables de la Fédération à se dépêcher, car il serait désastreux que des sanctions sportives soient infligées à l’équipe nationale espagnole et aux clubs de la Liga.