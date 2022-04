Le Real a défini un plan pour Hazard

Eden Hazard vient de subir une opération pour retirer la plaque de sa cheville. Sa durée d’indisponibilité est exacte n’est pas encore connue, mais il y a de fortes chances pour qu’il loupe une bonne partie de la dernière étape de la saison.

Selon le quotidien AS, le Real est prêt à garder Hazard dans ses rangs la saison prochaine, même s'il est prêté ailleurs.

Le Real veut faire grimper le prix de Hazard

La direction merengue pense toujours que Hazard peut retrouver le niveau qui était le sien à Chelsea. Mais, avec l'arrivée attendue de l'attaquant français Kylian Mbappé durant le prochain mercato, on pense que le Belge sera un surplus de l’effectif. Et c’est pourquoi on est ouvert à l’idée d’un prêt pour le capitaine des Diables Rouges.

Le conseil d'administration du Real souhaite que Hazard profite de ce prêt pour se mettre en avant et fasse grimper sa cote en vue d’une éventuelle vente. Pour rappel, l'ailier est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024.

Cette saison, Hazard n’a joué que 9 matches en tant que titulaire. Et son temps de jeu n’est que le 17e de tout l’effectif merengue (879 minutes, toutes compétitions confondues). Au niveau statistique, il compte un but marqué et deux passes décisives offertes.