Le PSV veut priver le PSG de Xavi Simons

Alors que le milieu de terrain brille en Eredivisie, le PSV souhaiterait définitivement écarter Xavi Simons du PSG en supprimant la clause de rachat.

Longtemps barré au PSG, Xavi Simons s'était envolé pour le PSV cet été en tant que joueur libre. Et à 19 ans, le milieu de terrain néerlandais a littéralement explosé chez les Boeren pour lesquels il a inscrit 14 buts et délivré 7 assists en 36 matchs. Un apport substantiel que le club souhaiterait conserver dans la durée. Or, l'ombre du PSG rôde toujours au loin puisque le club parisien dispose d'un clause de rachat à hauteur de 4M. Une épée de Damoclès qui s'étend jusqu'en en juin 2024 comme l'a révélé le directeur général du PSV Marcel Brands et que le club souhaiterait faire sauter.

Priver le PSG de sa clause de rachat

Invité dans l'émission The Friday Move sur BNR Radio, il a expliqué l'origine de cette clause : « Pendant longtemps au PSG, il était persuadé de n'être que prêté de saisons en saisons. Comme son contrat arrivait à expiration, nous nous sommes engagés à lui sécuriser un avenir au long terme. Cette clause a été créée dans l'idée que ce transfert ne lui ferme pas définitivement les portes du club où il a réalisé une partie de sa formation. »

Problème, maintenant que le joueur flambe à Eindhoven, le club parisien pourrait zieuter avec envie le retour du séduisant milieu de terrain pour l'intégrer dans sa nouvelle phase, la fameuse « fin du bling-bling » énoncée par Nasser Al-Khelaïfi. Si la possibilité existe bel et bien, Brands ne voit pas Simons retourner au PSG : « Nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose et je ne pense pas qu'il pense spécifiquement à retourner à Paris. Je pense qu'il aimerait plutôt jouer en Premier League. »

Mais derrière ce discours plutôt positif, le club néerlandais n'est en réalité pas vraiment serein. Selon le journal local Eindhovens Dagblad, la direction souhaiterait prolonger au plus vite le contrat du joueur. L'idée est non seulement de conserver le joueur plus longtemps mais surtout de faire supprimer la fameuse clause de rachat du PSG. Car un nouveau contrat (sans la clause) annulerait le précédent (avec la clause). Les négociations ont été entamées avec le joueur et la direction en aurait fait l'une des priorités de la fin de saison.