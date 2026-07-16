Le PSV semble en mesure de se débarrasser rapidement de son flop à sept millions d'euros

Adam Nagalo s’apprête à quitter le PSV. Selon Voetbal International et l’Eindhovens Dagblad, le promu turc Corum FK a soumis une offre comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros pour le défenseur.

Le PSV négocie actuellement avec le club turc en vue d’un transfert estival, le défenseur étant devenu excédentaire à Eindhoven. Si un accord est trouvé, Nagalo signera un contrat de plusieurs années après avoir passé la visite médicale obligatoire.

Le directeur technique Earnest Stewart voulait déjà s’en séparer lors du mercato d’hiver dernier ; il avait alors été prêté à Konyaspor. Une nouvelle étape turque se profile donc pour ce défenseur de 23 ans originaire du Burkina Faso.

Arrivé à l’été 2024 avec de grands espoirs – le club ayant déboursé sept millions d’euros auprès du FC Nordsjælland – le jeune défenseur n’a disputé que douze matchs, souvent en tant que remplaçant.

Jusqu’à récemment, le défenseur central ne s’entraînait plus avec le groupe de Peter Bosz, signe que l’entraîneur du PSV ne compte pas sur lui pour la suite.

Le club brabançon cède donc le défenseur à perte, mais récupère tout de même plusieurs millions pour un joueur recruté deux ans plus tôt. Son contrat à Eindhoven court encore trois saisons.