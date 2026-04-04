Le PSV s'apprête à réaliser un transfert record de plus de 60 millions d'euros

Après la spectaculaire victoire 4-3 du PSV face au FC Utrecht, Peter Bosz n'a laissé planer aucun doute quant à l'avenir d'Ismael Saibari. L'entraîneur s'exprime en termes clairs au sujet de son joueur vedette et souligne que seule une somme extrêmement élevée pourrait faire l'objet de discussions. « Je me demande donc : combien devrait coûter Ismael ? Si cela ne tenait qu’à moi, nous ne le laisserions pas partir pour 60 millions. »

Samedi soir, Saibari a été le joueur incontesté du match au Philips Stadion. Le PSV s’est rapidement retrouvé mené 0-2, mais s’est brillamment battu pour revenir au score dans un match riche en buts. Le milieu de terrain y a joué un rôle central avec deux buts et une passe décisive, précédée d’une magnifique action.

Après le match, Saibari a été confronté à une déclaration de Ron Jans, qui a affirmé que son équipe « avait perdu contre Saibari ». Le milieu de terrain reste modeste face à ces propos. « C’est un beau compliment, mais je n’étais pas le seul sur le terrain. »

Bosz a ensuite longuement évoqué l’évolution de son joueur, dont il parle avec beaucoup d’admiration. « En ce qui concerne Ismael, je me pose consciemment les questions suivantes : comment est-il arrivé ici, comment l’ai-je trouvé il y a trois ans et quelle évolution penses-tu qu’il doive suivre ? » Il a ensuite souligné ses qualités uniques : « Il a quelque chose que d’autres joueurs n’auront peut-être jamais. »

L'entraîneur a été encore plus précis sur ce qui rend Saibari si spécial. « C'est cette puissance incroyable, qu'il sait combiner avec la technique. Et si en plus il y ajoute de la vision du jeu, alors c'est un joueur assez complet. » Selon Bosz, cela le place dans une catégorie à part.

Lorsqu'on lui a demandé pour quel montant Saibari serait autorisé à partir, Bosz est resté très clair et sérieux. « Je le pense vraiment, tu comprends ? On ne part pas comme ça », a-t-il déclaré sans détour à son joueur. « Les pays qui peuvent se le permettre, c'est là qu'il s'intégrerait parfaitement, bien sûr. On parle notamment de la Premier League. Donc, si des clubs de là-bas se manifestent, j'imagine qu'ils devront débourser une somme considérable. »