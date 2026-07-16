Le PSV rejette l'offre et met fin au transfert

Le PSV Eindhoven a mis un terme aux négociations avec le RC Lens concernant le transfert du défenseur central Armando Obispo. Selon le journaliste Mounir Boualin, qui s’appuie sur des sources françaises, le club néerlandais n’a pas été convaincu par les propositions financières venues de France.

Une première offre comprise entre trois et quatre millions d’euros a récemment été rejetée par le club néerlandais. La dernière proposition de Lens se situait entre quatre et quatre millions et demi d’euros, hors primes pouvant atteindre un million à un million et demi d’euros.

Les discussions entre le PSV et Lens sont désormais au point mort. Le club d’Eindhoven a donc décidé de couper court aux négociations, bien que l’écart entre l’offre et la demande reste faible.

Jeroen Kapteijns, du journal De Telegraaf, confirme que les discussions ont été suspendues faute d’accord sur le montant du transfert. Aucune reprise des pourparlers n’est pour l’instant prévue, et selon Boualin, toujours bien informé, cette issue reste peu probable.

International de Curaçao, Obispo est sous contrat à Eindhoven pour seulement une saison supplémentaire et est estimé à quatre millions d’euros par Transfermarkt.

Ce défenseur de 27 ans a disputé 130 matchs sous le maillot du PSV, inscrivant sept buts et délivrant deux passes décisives.

Avec Lens, il devrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Le club a terminé deuxième de la Ligue 1 l'année dernière, à six points du Paris Saint-Germain.