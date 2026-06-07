Le PSV doit s'attendre au départ d'un joueur comptant 39 sélections

Sergiño Dest pourrait quitter le PSV cet été. Le latéral droit, actuellement en préparation avec les États-Unis pour la Coupe du monde, estime que le moment est venu de retenter sa chance dans un grand championnat européen. Il a déjà porté les couleurs du FC Barcelone et de l’AC Milan.

« Je pourrais rester, car j’ai encore deux ans de contrat. Mais je pense que c’est le bon moment pour passer à l’étape suivante », explique Dest, qui compte 39 sélections, dans une longue interview accordée au De Telegraaf.

Pour le joueur de 25 ans, il est logique que tout footballeur cherche à atteindre le plus haut niveau. « Je suis au PSV depuis trois ans et nous avons été champions trois saisons consécutives. J’ai déjà évolué dans des championnats de premier plan et je sais que j’ai encore des choses à prouver là-bas. »

« Je veux simplement encore accomplir quelque chose là-bas et je sais que j’en suis capable. Je suis certainement ambitieux et je souhaite passer à l’étape supérieure. Mais je ne partirai pas n’importe comment. Il faut que cela me corresponde vraiment », a déclaré l’arrière droit du PSV, dont la valeur de transfert est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt.

Selon l’Eindhovens Dagblad, le club acceptera de le laisser partir pour un montant prédéfini, vraisemblablement compris entre 23 et 25 millions d’euros.

« Si un club le séduit et qu’il veut partir, le PSV ne pourra pas bloquer le dossier pendant tout l’été. Le champion néerlandais devra alors accepter la vente », analyse Rik Elfrink, journaliste spécialisé.

Prêté par le FC Barcelone en 2023, puis définitivement transféré un an plus tard, Dest reste lié au club catalan par une clause de pourcentage sur une éventuelle revente.