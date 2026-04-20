« Le PSV doit l’enrôler pour remplacer Joey Veerman »

Valentijn Driessen souligne la progression fulgurante de Sven Mijnans à l’AZ. Selon le chef du service football de De Telegraaf, le milieu de terrain, fraîchement vainqueur de la Coupe avec son club, est désormais prêt pour un grand club néerlandais.

Son voisin de table, René van der Gijp, partage cet avis enthousiaste sur le plateau de Vandaag Inside : « Il porte le milieu de terrain de l’AZ. Mijnans possède une énorme capacité de course, il marque des buts et n’hésite pas à faire le sale boulot. C’est exactement ce qu’il faut. »

Driessen acquiesce : « En équipe nationale, il n’y a pas un seul milieu avec son profil. Aucun Néerlandais actuel ne réunit ces trois atouts. Mais attention, il affronte le NEC, pas le FC Barcelone », nuance-t-il.

Pour Driessen, le message est clair : Mijnans doit franchir un cap cet été. « Je pense qu’il doit rejoindre le PSV. Ils souhaitaient déjà le recruter pour remplacer Joey Veerman. Ce serait donc logique que le PSV le recrute maintenant. Il pourrait ainsi acquérir immédiatement de l’expérience en Ligue des champions. »

L’été dernier, un transfert au PSV semblait déjà se dessiner, mais AZ a bloqué le départ du milieu de terrain de 26 ans, sous contrat à Alkmaar jusqu’en 2028. Reste à savoir si le champion en titre reviendra à la charge cet été.

En 2025, le club brabançon avait réussi à attirer Ruben van Bommel, le fils de Mark, mais le jeune milieu a immédiatement subi une grave blessure au genou et ne retrouvera les terrains à Eindhoven que la saison prochaine.