Le PSV crée la surprise et rompt avec une tradition de longue date

En Eredivisie, il est d’usage que les clubs disputent leur dernière rencontre à l’extérieur avec le maillot extérieur de la saison suivante. Le PSV avait suivi cette tradition ces dernières années, mais le club a soudainement décidé, pour des raisons encore inconnues, d’y renoncer.

Rik Elfrink, spécialiste du PSV à l’Eindhovens Dagblad, confirme que les Eindhovennais porteront encore le maillot extérieur actuel lors de leur dernier déplacement, prévu la semaine prochaine chez les Go Ahead Eagles.

« Le PSV ne présentera le nouveau maillot extérieur qu'après cette saison », écrit Elfrink. « Donc, dimanche prochain à Deventer, ce sera “comme d'habitude” dans le maillot habituel. »

À ce jour, aucun visuel du nouveau maillot extérieur n’a fuité. Toutefois, le site spécialisé Footy Headlines, souventbien informé, avait déjà dévoilé en 2024 un concept du troisième maillot prévu pour la saison 2026/27.

Conçu par Dirk van Gaal, ce modèle arborerait un fond bleu marine rehaussé de logos turquoise, comme le montre le visuel publié sur le site de Footy Headlineset visible ci-dessous.