Le PSV clarifie la situation de Myron Boadu et explore une nouvelle option pour Adamo Nagalo

Le contrat de Myron Boadu a expiré fin juin, ce qui fait que l'attaquant est désormais libre de tout contrat. Il s'est entraîné et a participé aux matchs lors de la pré-saison du PSV, mais dans un entretien accordé à l'Eindhovens Dagblad, le directeur Earnest Stewart fait le point sur son avenir.

En février, le transfert de Ricardo Pepi avait échoué. Pour l’instant, peu de choses bougent autour de l’Américain, explique Stewart. « Je n’ai pas encore parlé à Pepi pendant ses vacances, mais il a déclaré quelque part qu’il souhaitait rester ici. C’est une bonne nouvelle, car c’est un excellent attaquant. »

Par ailleurs, le club d’Eindhoven compte dans ses rangs Alassane Pléa, qui a subi une grave blessure au genou la saison dernière. L’attaquant poursuit actuellement sa rééducation. « Nous allons suivre de près son évolution au cours des prochaines semaines. »

Outre Pepi et Pléa, le PSV comptait aussi Myron Boadu dans ses rangs la saison dernière. L’attaquant de 25 ans, arrivé de l’AS Monaco, avait signé un contrat d’un an avec option pour une saison supplémentaire.

« Pour l’instant, nous n’envisageons pas d’intégrer Myron Boadu à l’effectif. Je ne peux d’ailleurs pas m’engager à ce sujet. Il peut toutefois maintenir sa condition physique chez nous et, le cas échéant, chercher un autre club. Nous ne pouvons pas avoir trois joueurs à chaque poste et nous réglons parfois les choses au sein même de notre effectif », a déclaré le directeur du PSV.

Transferts avortés

Stewart a également vu deux autres transferts capoter la semaine dernière : ceux d’Adamo Nagalo au Çorum FK et d’Armando Obispo au RC Lens.

Concernant Nagalo, un nouveau prêt se dessine : Konyaspor souhaite de nouveau l’accueillir, comme ce fut le cas lors de la seconde partie de la saison passée.