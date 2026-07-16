Le PSV a vendu Armando Obispo pour 5,5 millions d'euros

Armando Obispo quitte finalement le PSV. Selon De Telegraaf, le défenseur central s’engagera jeudi pour quatre saisons avec le RC Lens. Son agent, Ali Dorsun, a débloqué des négociations qui avaient calé, et le Néerlandais s’envolera vers la France pour un montant de 5,5 millions d’euros, primes comprises, d’après des sources françaises.

Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, Lens refusait dans un premier temps de dépasser quatre millions d’euros, mais le PSV a obtenu une revalorisation.

Le joueur se rendra prochainement dans le Nord de la France pour finaliser les dernières formalités de son contrat de quatre ans. Les signatures interviendront après la traditionnelle visite médicale.

Selon le journaliste Mounir Boualin, les discussions avaient même été gelées par le PSV, insatisfait des premières propositions (3 à 4 M€) du club français.

Formé au club depuis ses sept ans, le défenseur de 27 ans quitte donc le champion des Pays-Bas après vingt années passées au sein du club.

Le défenseur, formé au club, est sous contrat jusqu’en 2025. Ses prestations avec Curaçao lors de la Coupe du monde ont attiré l’œil de Lens, dauphin de la Ligue 1 la saison passée.

Au total, il aura disputé 112 matchs avec l’équipe première, marquant six buts et délivrant deux passes décisives.