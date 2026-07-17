Le PSV a finalisé un accord pour un transfert sortant évalué à près de 3 millions d'euros

Adamo Nagalo quitte le PSV. Selon l’Eindhovens Dagblad, le club d’Eindhoven a trouvé un accord vendredi soir avec le Çorum FK pour le transfert du défenseur.

Le transfert de ce défenseur de 23 ans serait évalué entre 2,5 et 3 millions d'euros. Nagalo s'envole désormais vers la Turquie pour y passer la visite médicale.

Le directeur technique Earnest Stewart souhaitait déjà s’en séparer lors du mercato d’hiver dernier ; il avait finalement été prêté à Konyaspor. Une nouvelle étape turque se profile donc pour le défenseur burkinabé.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Nordsjælland contre un chèque de 7 millions d’euros, le jeune défenseur n’a disputé que douze matchs, souvent en tant que remplaçant.

Des blessures à répétition et une infection paludéenne ont freiné sa progression, et il s’entraînait récemment à l’écart du groupe pour cause de condition physique insuffisante.

Le PSV cède donc Nagalo à perte, mais réalise tout de même une plus-value de plusieurs millions grâce à la vente de ce joueur acheté il y a deux ans. Son contrat à Eindhoven courait encore pour trois saisons.

Fondé en 1997, Çorum a terminé à la quatrième place du championnat turc de deuxième division la saison dernière, avant de remporter les barrages de promotion. Le club disputera donc la Süper Lig pour la première fois de son histoire.