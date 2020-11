Le PSG vient au secours des clubs franciliens et des jeunes frappés par la crise

Le PSG et son fonds de dotation ont souhaité venir en aide à ceux qui sont le plus touchés par la crise du coronavirus.

Bien que traversant lui-même une période délicate sur le plan financier, le club du PSG a été très sensible aux difficultés rencontrées par les autres clubs de la région d’Ile de , mais aussi par les jeunes footballeurs durant toute la crise du coronavirus.

Ainsi, et « en collaboration avec la Ligue de Paris – Ile de France de football (LPIFF), le club Parisien a souhaité leur venir en aide et témoigner de sa solidarité sans faille. »

Le PSG a publié une note dans laquelle il a fait savoir que « pour les deux prochaines années, le Fonds de dotation du apportera une aide financière aux jeunes footballeurs pour les accompagner dans la pratique de leur sport ». Il en a ensuite révélé les détails de cette louable manœuvre : « La première saison, cette aide consistera au versement, via la Ligue de Paris, aux 1200 clubs franciliens d’un euro par licencié(e) de moins de 19 ans, soit 174 615 euros. La seconde saison, le Fonds de dotation versera 150.000 euros à la LPIFF pour financer des projets élaborés en commun entre la LPIFF et le Fonds de dotation qui aura une voix décisive au chapitre. »

« Un devoir de solidarité envers les clubs environnants et les espoirs de demain »

Nasser Al Khelaïfi, le président du club, s’est personnellement félicité de cette action : « Cette action de solidarité avec les clubs franciliens et les jeunes membres de la Ligue de Paris – Ile de France de football fait totalement sens pour le Paris Saint-Germain au moment où nous connaissons depuis presque un an une situation difficile exceptionnelle. En tant que premier club de la capitale et d’Ile de France, le club a un devoir de solidarité et de partage auprès des nombreux clubs environnants qui forment les espoirs de demain. Le Paris Saint-Germain est heureux de pouvoir contribuer à ce que les jeunes joueurs franciliens puissent poursuivre la pratique de leur sport ». L’initiative a été saluée par Jamel Sandjak, le président de la Ligue Paris Ile-de-France de Football.

« Au travers de cet engagement et des initiatives en faveur des jeunes menées par le club ou sa Fondation, le Paris Saint-Germain œuvre au quotidien en faveur de la promotion de la solidarité et du vivre-ensemble, sur les terrains de football comme en dehors. A travers le sport, le club souhaite véhiculer aux plus jeunes les valeurs universelles d’entraide, de respect, de solidarité et d’exemplarité », précise le club francilien.

« Le renforcement des relations du Paris Saint-Germain, premier club de la région, avec la Ligue de Paris – Ile de France de football, les clubs et les licenciés franciliens est la poursuite de l’ancrage de long terme du club né il y a cinquante ans en Ile-de-France », a conclu Paris dans son communiqué.