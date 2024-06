Le PSG toujours dans le coup pour Yoro

Leny Yoro est l'un des rares talents à ne pas être présent à l'Euro, ce qui signifie que son avenir pourrait se décider dans les semaines à venir.

Le jeune homme de 18 ans souhaite quitter les Dogues et donne la priorité au Real Madrid, mais ce dernier est loin d'avoir trouvé un accord avec Lille.

Les Blancs ont fixé une limite de 40 millions d'euros pour la transaction de Yoro, tandis que Lille exige 60 millions d'euros. D'autre part, Yoro est en fin de contrat l'été prochain, et si les Blancs parviennent à le convaincre d'attendre, ils pourront le récupérer gratuitement.

L'article continue ci-dessous

Liverpool, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont les concurrents du Real Madrid pour Yoro, mais selon Fabrizio Romano, les Red Devils ont pris du retard sur les deux autres. Le PSG et Liverpool ont clairement fait savoir qu'ils étaient prêts à payer cher pour Yoro cet été, tandis que United reste très intéressé par lui. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à changer d'avis.

Yoro aura la possibilité de gagner beaucoup d'argent et rapidement au PSG ou à Liverpool, et aura probablement plus de chances d'y obtenir une place de titulaire plus rapidement. Carlo Ancelotti ayant tendance à privilégier la hiérarchie avant tout, il se peut qu'il doive attendre pour jouer en équipe première, mais il ne fait aucun doute que leur projet est le plus excitant.