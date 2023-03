Le PSG souhaite prolonger Mbappé, Messi et Ramos

Après avoir laissé penser qu'il laisserait partir Messi, le PSG déclare désormais vouloir le prolonger. Mbappé et Ramos sont également concernés.

Ce week-end, le journal espagnol Marca inaugurait le MARCA Sports Weekend, un événement de trois jours lors duquel plusieurs journalistes et émissions sont délocalisés dans une ville d'Espagne pour produire du contenu sportif différent. Ce vendredi, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi était l'un des invités du journal pour lancer le week-end lors d'une interview avec Pablo Polo et Matt Cannon. Et le patron parisien a donné des nouvelles des prolongations de contrat de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos entre autres.

Prolongation en vue pour Mbappé, Messi et Ramos?

Interrogé sur la suite du parcours à Paris du trio Kylian Mbappé-Lionel Messi-Sergio Ramos, Nasser a confié vouloir prolonger les stars du vestiaires : « Nous avons la chance d'avoir certains des meilleurs joueurs du monde, qui voulaient jouer pour le PSG malgré les offres d'autres clubs. Nous travaillons pour qu'ils continuent. » Avant de préciser que le club allait devoir analyser la saison en cours pour réussir le nouveau projet entamé cet été : « Nous n'allons pas faire d'erreurs, nous nous développons. Nous verrons cet été ce dont nous avons besoin pour équilibrer l'équipe. »

Et si Nasser al-Khelaïfi ne se dit « pas du tout inquiet pour la période des transferts », il s'est montré moins positif sur le cas de la Super League. Mais il ne se fait pas de souci pour autant sur ce sujet : « Je pense que je ne devrais pas me prononcer. Ce n'est pas une menace pour nous. Nous devons être plus forts, laisser les egos, le pouvoir et l'argent derrière nous et nous concentrer sur la façon de développer les clubs et de les rendre meilleurs. » Avant de teaser des nouvelles à venir : « Il y aura des annonces la semaine prochaine à ce sujet. »