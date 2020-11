Le PSG sans Icardi ni Sarabia face à Manchester

Le PSG ne pourra pas compter sur Mauro Icardi, ni sur Pablo Sarabia, mercredi à l’occasion de son duel contre Manchester United en Ligue des Champions

Le PSG se mesure à , mercredi à l’occasion de la 5e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les Franciliens vont devoir encore faire sans plusieurs joueurs importants.

Icardi souffre des adducteurs

Mauro Icardi fait partie de ceux qui vont rater ce rendez-vous à Old Trafford. Sur son site officiel, Paris a fait savoir que l’Argentin a « ressenti une douleur aux adducteurs droits à l'entraînement, son indisponibilité sera évaluée dans les 48h. » L’ancien intériste avait pourtant effectué son retour à la compétition après environ un mois et demi d’absence, samedi lors de la rencontre de championnat contre . Il était entré pour les cinq dernières minutes de la partie en lieu et place de Leandro Paredes.

La défection d’Icardi augmente un peu plus les chances de Moise Kean de jouer d’entrée face aux Red Devils. L’Italien est pressenti pour débuter en attaque, aux côtés de Kylian Mbappé, de Neymar et d’Angel Di Maria.

Outre Icardi, Pablo Sarabia a également dû déclarer forfait pour ce match décisif de C1. Le milieu espagnol se plaint d’un souci musculaire. Lui aussi devra passer de nouveaux examens dans 48 heures.

Julian Draxler était pressenti pour retrouver le groupe en prévision de ce match, mais il ne semble pas être encore totalement prêt. Même s’il s’entraine avec l’équipe, il va devoir encore patienter avant de retrouver les terrains. Sa situation est jugée « favorable ». Enfin, notons que Juan Bernat poursuit sa rééducation suite à son opération du genou.

L'article continue ci-dessous

Marquinhos et Keylor Navas de retour

Concernant les retours, Thomas Tuchel récupère Marquinhos et Keylor Navas. Le défenseur brésilien et le gardien costaricien avaient manqué l’opposition contre Bordeaux, car ménagés pour de petits soucis physiques. A présent, ils sont parfaitement opérationnels et prêts à aider leur équipe pour assurer le plein de points Outre-Manche.

Pour rappel, le PSG doit l’emporter à Manchester pour être sûr de rester maitre de son destin en vue d’une qualification pour les 8es. Tout autre résultat qu’un succès et les champions de pourraient basculer à la troisième place du groupe à une journée de la fin.