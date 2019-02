L'UEFA inflige une amende de 66000€ au PSG

L'UEFA a prononcé ce jeudi de nombreuses sanctions à l'encontre du PSG.

Le Paris SG réalise cette saison un excellent parcours en Ligue des Champions, mais cette belle aventure est ternie par quelques incidents dans les tribunes et aussi des règles d'organisation non-respectées par le club.

Il y a deux semaines, à l'occasion du 8es de finale aller contre Manchester United, des supporters de l'équipe francilienne avaient provoqué des dégradations dans les tribunes d'Old Trafford. Et, ils ont fait usage de fumigènes, ce qui est totalement interdit. Pour ces deux manquements au règlement, Paris va devoir débourser 41000€ comme amende.

Et à cette sanction, s'ajoute aussi une autre réprimande. Le PSG est contraint de payer 25000€ en raison du retard du coup d'envoi à l'occasion du match de poule contre l'Etoile Rouge de Belgrade. L'UEFA ne badine manifestément pas avec la ponctualité.

Et, pour finir, Thomas Tuchel est sous le coup d'une suspension d'un match avec sursis et ce pour une durée complète d'un an. L'Allemand s'était rendu auteur d'un "comportement inapproprié" lors de la rencontre face aux champions de Serbie.

Ce n'est pas la première fois cette saison que le PSG est confronté à des punitions de la part des instances continentales. Pour rappel, en automne dernier, la tribune Auteuil du Parc avait été fermée, suite aux incidents qui se sont produits dans la même enceinte lors de la saison précédente.

Paris reçoit Manchester United mercredi prochain au Parc des Princes, pour la seconde manche du duel contre les Red Devils. Le club francilien et tous ses supporters ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas le moindre souci cette fois, sur le terrain ou dans les tribunes.