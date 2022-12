Le PSG s’impose 3-1 face à Quevilly en amical

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a enchaîné une deuxième victoire consécutive en match amical face à Quevilly (3-1).

Sans la plupart de ses cadres partis à la Coupe du monde ou blessés, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation après s’être imposé (2-1) face au Paris FC vendredi dernier. Sans Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe, Christophe Galtier a choisi d’aligner un mélange de cadres et de jeunes avec notamment Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Hugo Ekitike qui composaient le trio offensif.

Les jeunes du PSG ont fait le boulot

Et ce sont les justement les jeunes qui ont donné le ton dans cette rencontre disputée au Camp des loges. Gharbi a ouvert le score au quart d’heure de jeu avant qu’Housni ne double la mise quinze minutes plus tard. En tout début de seconde période, l’international u18 français s’est offert un doublé sur un service de Fabian Ruiz. À moins d’un quart d’heure du terme, les pensionnaires de Ligue 2 sont revenus à 3-1 grâce à un but de Christophe Diedhiou, ce qui sera le score final.

Le club de la capitale attend désormais le retour de ses autres internationaux. Alors que Mbappé est déjà revenu ce mercredi et devrait être prêt pour la réception de Strasbourg dans une semaine, les retours de Neymar et Marquinhos devraient prendre un peu plus de temps. Ceux de Carlos Soler, Vitinha et Pablo Sarabia ne devraient pas trop tarder, tandis que Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes doivent se remettre de leur blessure respective.