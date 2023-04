Dans sa volonté de bâtir un effectif plus cohérent pour la saison prochaine, le PSG revient à la charge d'une pépite de Ligue 1 déjà approchée.

Après avoir multiplié les appels du pied, les entrevues et les contacts en tout genre durant le mercato hivernal, le PSG n'a pas lâché la grappe lyonnaise dans sa volonté de recruter Rayan Cherki. Conscient de s'y être pris trop tard il y a quelques mois en attendant la dernière semaine de la fenêtre de transferts pour tenter officiellement leur chance, les décideurs parisiens ne veulent plus refaire la même erreur et réfléchissent à la meilleure manière de recruter le meneur de jeu franco-algérien.

Un club pas vendeur, une riche concurrence

Malgré un contrat qui court encore jusqu'en 2025 et pourrait grimper à 2026 si il dispute 6 matchs de plus cette saison, Cherki est l'une des cibles prioritaires de Luis Campos pour la mise en place d'un effectif conquérant et cohérent pour la saison prochaine. Le Portugais cherche d'ailleurs activement la meilleure approche et le meilleur montage financier pour convaincre l'OL de lâcher son talent. L'offre de 20M énoncée cet hiver devrait être fortement revue à la hausse.

Le club parisien n'était pas le seul à être entré dans la danse cet hiver, il le sera encore moins cet été. Plusieurs clubs allemands et anglais suivent de près le milieu offensif créatif et voudront profiter de la fenêtre estivale pour tenter leur chance. Parmi ceux-ci, Newcastle semble les plus sérieux tant par leur volonté de s'offrir l'international français que par la cohérence de leur projet sportif. Troisième élément d'inquiétude pour le PSG, les Magpies disposent non seulement d'un réservoir économique imposant mais ne connaissent en outre pas les problèmes parisiens liés au fair-play financier. Et même si Cherki décidait de ne pas rejoindre l'Angleterre, une offre de Newcastle ferait indéniablement monter le prix d'achat pour l'acquéreur finale.