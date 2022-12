Le PSG reprend avec Ramos et Ethan Mbappé, Kimpembe en soins

Ce mercredi, Paris a retrouvé l'entraînement sans ses stars principales mais avec un groupe intéressant par quelques joueurs.

Alors que la Coupe du monde bat encore son plein, une douzaine de Parisiens ont repris ce mercredi le chemin de l’entraînement. Vers 9 heures ce mardi matin, ils sont arrivés au camp des Loges pour un petit-déjeuner suivi d' une séance légère en extérieur à 11h. Alexandre Letellier en tête.



Deux d’entre eux étaient déjà là depuis la semaine passée : Fabian Ruiz et Hugo Ekitike. Touché lors du match retour contre la Juventus Turin (2-1, le 2 novembre), l’Espagnol est revenu plutôt du côté de Saint-Germain-en-Laye pour suivre un protocole de reprise qui devait lui permettre d’être au niveau de ses partenaires à leur retour ce mercredi. Tout sourire aux côtés de Sergio Ramos, l'ancien Napolitain était avec le groupe ce mercredi.

Dix jours de repos pour les mondialistes éliminés



Quant à l’ancien attaquant rémois, dont les derniers matchs ont laissé entrevoir un regain de forme notable (un but et deux passes décisives), il a repris mercredi dernier de manière anticipée, comme ce fut le cas lors de la dernière semaine de compétition où ses partenaires avaient pu profiter de trois jours de repos. Il souhaite se préparer au mieux pour la reprise de la Ligue 1 et le mois de janvier qui arrive au cours duquel, il devrait enchaîner.

Bernat, Sanches et Mukiele étaient aussi présents mais pas Verratti et Donnarumma qui reviendront plus tard après avoir disputé deux matchs amicaux avec l'Italie contre l'Albanie (3-1, le 16 novembre) et l'Autriche (0-2, le 20).



Plusieurs jeunes venus compléter le groupe alors que les U19 affrontent Valenciennes en championnat ce mercredi après-midi. Parmi eux, on trouvait notamment Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, qui ont joué le dernier match des u19 face à Dunkerque dimanche (0-0) mais aussi Ilyes Housni, Ethan Mbappé, Younes El Hannach, Hugo Lamy ou Lucas Lavallée. Ayman Kari et Ismaël Gharbi vont eux renforcer les U19 pour la rencontre face à Valenciennes.



Presnel Kimpembe était aussi à la reprise mais pas avec ses partenaires. Touché à un tendon d'Achille, le défenseur est resté en soins après avoir passé quelques jours à la clinique Aspetar à Doha, où il a pu croiser quelques mondialistes. Les premiers éliminés ont désormais dix jours de repos, ce qui devrait amener Navas à retrouver l'entraînement le 12 ou le 13 décembre et le 17 ou 18 pour Carlos Soler et Pablo Sarabia.