Le PSG répond aux attaques de Luis Fernandez

Le Paris Saint-Germain a réagi aux attaques de son ancien joueur, Luis Fernandez, mardi.

Le torchon brûle entre le Paris Saint-Germain et Luis Fernandez ces dernières heures. Ancien joueur et entraineur du club parisien, l’ancien international français a dénoncé dans les colonnes du Parisien mardi, le manque de considération du PSG à l’égard de ses anciens joueurs. Après les déclarations de Luis Fernandez, le club francilien est immédiatement sorti du silence pour confier sa version des faits au même média.

Luis Fernandez énervé contre le PSG

Luis Fernandez était particulièrement amer avec le Paris Saint-Germain ce mardi. Légende absolue du club parisien, le Français a révélé que le PSG l’empêchait de recevoir sa légion d’honneur au Parc des Princes comme il le souhaitait. Le vainqueur de la Coupe des coupes 1966 avec le PSG a notamment fustigé le manque de reconnaissance du club francilien à l’égard de ses anciens joueurs.

« J’ai tout tenté pour organiser ça (sa légion d’honneur, ndlr) au Parc des Princes. On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match. Je ne vais pas les laisser sur le trottoir. Je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès », a déploré Luis Fernandez.

Le PSG dément les propos de Luis Fernandez

Face à la polémique suscitée par les déclarations de Luis Fernandez, le PSG n’a pas tardé à apporter son droit de réponse. Le club de la capitale s’est même servi du même canal que son ancien entraineur pour démentir ses propos.

« Le club avait une vraie volonté de l’accueillir comme en attestent les nombreux échanges et réunions depuis des mois. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait effectivement demandé de bien s’occuper de lui. Plusieurs dates lui ont été proposées, il les a repoussées une à une », écrit notamment le journal, le Parisien qui a recueilli la version du PSG. « Dans notre dernière proposition, nous lui avions proposé d’accueillir 20 personnes dans le carré (la tribune présidentielle) et 40 personnes au Skybar », renseigne le Paris Saint-Germain.

Le PSG dédit Luis Fernandez

L’autre point important évoqué par Luis Fernandez est le manque de considération du PSG à l’égard de ses anciens joueurs. Une version encore démentie par le club francilien qui met d’ailleurs en avant ses rapports avec ses anciens sociétaires.

« Luis Fernandez est très important pour le club et on a tout fait pour l’accueillir avec les honneurs dus à son rang. Le club n’a pas arrêté de lui tendre la main. Il dit qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas, mais c’est tout l’inverse. Depuis le début de la saison, nous avons invité 68 anciens joueurs au Parc ! Cela témoigne d’un intérêt assez poussé », indique le PSG.