Le PSG renforce son engagement contre les discriminations

Le PSG a décidé de structurer ses initiatives de lutte contre toutes formes de violence, de discrimination et d’exclusion.

Le a annoncé ce vendredi la signature de conventions avec SOS Racisme, la Licra et Sportitude afin de renforcer son engagement contre toutes les formes de violence, de discrimination et d’exclusion.

Dans le communiqué du club de la capitale, Jean-Claude Blanc, le Directeur général du PSG déclare : "Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années dans la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination. Cet engagement avec les plus grandes associations nationales est ancré dans l’identité du Club et les valeurs qu’il défend. (...) L’efficacité des initiatives pionnières qui ont été mises en place, notamment au Parc des Princes, est saluée par tous et inspire désormais de nombreux acteurs du sport. Notre ambition est de continuer à faire référence en la matière."

Des opérations bien ciblées

Il est aussi précisé dans ce même communiqué que le PSG va s’associer avec SOS Racisme pour mener de grandes opérations de sensibilisation à destination du grand public, notamment lors de rencontres au Parc des Princes. Avec la Licra, il proposera, dès juillet, à ses salariés des sessions de formation aux enjeux de la lutte contre les discriminations animées par des juristes experts de l’association.

Enfin, avec Sportitude, le PSG "continuera à s’engager à lutter contre toutes dérives violentes, sexistes et xénophobes dans les enceintes sportives, pour des stades alliant ambiance et respect", est-il précisé.