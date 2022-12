Le PSG rejoint la liste des prétendants pour Enzo Fernandez

Comme de nombreux grands clubs européens, le PSG s'intéresserait à Enzo Fernandez, que Benfica ne compte pas lâcher si facilement.

La Coupe du monde ayant eu lieu en hiver, cette dernière allait forcément impacter le mercato hivernal, qui débute lui le 1er janvier. Plusieurs joueurs se sont révélés au grand jour pendant la compétition et seront sans doute les attractions principales des prochains mercatos. Des joueurs comme Jude Bellingham, Cody Gakpo, Josko Gvardiol ou encore Enzo Fernandez risquent d’attirer l’attention et surtout de voir les concurrents se multiplier pour tenter de les recruter. Pour le milieu argentin, champion du monde et élu meilleur jeune du tournoi, les cadors européens se bousculent déjà et il est difficile de prédire lequel parviendra à mettre le grapin sur le joueur de 21 ans.

Enzo Fernandez a l’Europe à ses pieds

Auteur d’une ascension fulgurante, celui qui évoluait encore à River Plate il y a six mois a impressionné au Qatar par sa capacité à récupérer des ballons et à les bonifier à la relance, avec en bonus un superbe but inscrit contre le Mexique lors de la 2ème journée de la phase de groupes. Le problème pour les clubs intéressés, parmi lesquels figurent notamment Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester United, c’est que Benfica ne compte pas laisser partir sa nouvelle pépite cet hiver et qu’il faudra donc payer sa clause libératoire, qui s’élève à 120 millions d’euros.

Le PSG s’intéresse également à Enzo Fernandez

Et selon le quotidien portugais O Jogo, le Paris Saint-Germain serait également intéressé par le natif de San Martin. Avec un certain Lionel Messi dans ses rangs, le décuple champion de France pourrait avoir un argument de taille pour faire venir celui qui fut un de ses lieutenants pendant le Mondial, mais il faudra sortir le chéquier.