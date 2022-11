Le PSG promet un mercato hivernal très agité

En quête de renforts sur le mercato, le PSG pourrait chercher à recruter un joueur par ligne cet hiver.

Alors que la trêve de la Coupe du Monde approche, les différents clubs ont eu le temps d’identifier les manques et points à améliorer dans leur effectif. Pour le Paris Saint-Germain, cette première partie de saison a été majoritairement positive. Leader invaincu de Ligue 1, le club de la capitale a néanmoins terminé deuxième de son groupe en Ligue des Champions, où il n’a pas perdu le moindre match non plus, et a hérité du Bayern Munich en huitième de finale.

Paris veut recruter plusieurs joueurs cet hiver

Les dirigeants parisiens souhaitent tout de même mettre à profit le mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier 2023, pour renforcer leur équipe dans plusieurs secteurs. Selon Le Parisien, le club de la capitale souhaiterait recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.

En défense, la piste Milan Skiriniar semble s’éloigner puisque l’international slovaque devrait prochainement prolonger son contrat avec l’Inter Milan. Le champion de France en titre devrait alors se tourner vers d’autres cibles à ce poste, donnant plus d’options à Christophe Galtier lorsque l’un d’eux est suspendu ou blessé.

Un nouveau Portugais à Paris ?

Au milieu de terrain, malgré les recrutements de Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches, une nouvelle recrue pourrait arriver cet hiver. Enfin en attaque, les Parisiens s’intéressent à Joao Félix qui vit une situation compliquée du côté de l’Atlético Madrid et qui a été placé parmi les joueurs à vendre par le club madrilène. Ils recherchent un joueur capable de servir de point d’encrage et qui pourrait remplir le fameux rôle de pivot devant. Mais également la pépite brésilienne Endrick, également courtisée par le Real Madrid, le FC Barcelone et Chelsea.