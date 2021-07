Le PSG plutôt que les Reds, Georginio Wijnaldum s'explique

Critiqué pour son choix de carrière, jugé motivé par l'argent, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain a justifié son départ de Liverpool.

Un tel mercato ne saurait passer inaperçu ! Particulièrement actif depuis le début de l'été, le Paris Saint-Germain s'est considérablement renforcé. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georgionio Wijnaldum sont arrivés dans la capitale, et constituent quatre recrues de choix pour Mauricio Pochettino.

Devancé par le LOSC la saison dernière, Paris s'est donné les moyens de retrouver sa couronne nationale. En France comme à l'étranger, tout le monde est logiquement impressionné par la force de frappe du club de la capitale. Mais de l'autre côté de la Manche, force est de constater que certains grincent des dents.

En effet, Georginio Wijnaldum avait le choix cet été. Le Néerlandais pouvait prolonger l'aventure à Liverpool, ou s'engager du côté du Barça et du Paris Saint-Germain. Il a décidé de rejoindre la France. Un choix motivé par l'argent pour certaines mauvaises langues, qui se montrent très critiques à son égard.

"Je ne me suis pas senti aimé et apprécié"

Touché par ces critiques, le Batave a justifié son choix dans une interview accordée au Guardian, expliquant ne pas s'être senti assez valorisé chez les Reds. "Il y a eu un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié. Pas mes coéquipiers, pas les gens de Melwood (le centre d'entraînement de Liverpool). Eux, je sais. Je peux dire qu'ils m'aiment tous et que je les aime. Ce n'était pas de ce côté-là, plutôt de l'autre côté", a d'abord expliqué le nouveau joueur du PSG.

"Je dois dire qu'il y avait aussi les réseaux sociaux. Quand on jouait mal, j'étais le joueur qu'ils blâmaient, ils voulaient que je parte. Chaque jour à l'entraînement et lors des matchs, j'ai donné tout ce que j'avais pour que ça se termine bien parce que, pendant toutes ces années, Liverpool a beaucoup compté pour moi, notamment en raison de la relation que j'avais avec les vrais supporters présents dans le stade", a ensuite confié Georginio Wijnaldum, qui va devoir séduire le coeur des Parisiens.