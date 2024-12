Le PSG met une fortune sur la table pour Gyokeres

Le départ de Viktor Gyokeres du Sporting CP est attendu cet été, mais à l’approche du mercato de janvier, des rumeurs circulent.

Le PSG envisagerait un éventuel transfert de Gyokeres avec effet immédiat, le leader de la Ligue 1 ayant du mal à remplacer les buteurs de Kylian Mbappé depuis que l’international français est parti gratuitement au Real Madrid cet été.

Alors que l’ancien patron du Sporting CP Ruben Amorim a déclaré que l’attaquant de 26 ans ne partirait pas avant l’été, le PSG peut toujours le recruter s’il déclenche sa clause de sortie de 100 millions d’euros et le persuade de partir.

Fichajes affirme que l’équipe de la capitale française est prête à « tout donner » et à lancer une offre pour un joueur qui a suscité l’intérêt d’Arsenal, Chelsea et Manchester United. Il semble cependant que les clubs de Premier League ne semblent pas vouloir faire un transfert en janvier pour Gyokeres.

Le PSG cherche à tirer profit de la situation, le club du Parc des Princes « travaillant sur une offre formelle » pour le club et le joueur.

Le PSG a encore des obstacles de taille à franchir même s’il déclenche la clause libératoire de Gyokeres avec une offre de 100 millions d’euros.

Le problème le plus évident est de convaincre l’attaquant de quitter le Sporting. Même si le club lisboète a du mal à faire la transition après le départ d’Amorim à Manchester United, il est installé au Portugal et devrait être patient pour attendre un transfert cet été.

Gyokeres devrait avoir plus d’options en juin et juillet, Arsenal et Manchester United étant tous deux susceptibles de s’y intéresser. Certes, l’attrait d’Amorim à Old Trafford sera un facteur.

Mais il y a aussi un problème au PSG.

Luis Enrique a repoussé Gyokeres cet été, déclarant au directeur sportif Luis Campos que le Suédois aurait peu de temps de jeu, selon FootMercato.

L'Espagnol a déjà montré cette saison, en refusant de donner du temps de jeu à Randal Kolo Muani, qu'il ne se laisserait pas forcer à aligner un avant-centre, prouvant qu'il n'a pas peur de provoquer des frictions pour obtenir ce qu'il veut.