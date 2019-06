Le PSG lance sa première Academy en Russie

Le Paris Saint-Germain annonce ce jeudi qu'il va inaugurer sa toute première Academy en Russie.

Il est indiqué que dès le mois de septembre, "la Academy accueillera à Moscou, deux à quatre fois par semaine, des enfants de 3 à 15 ans au sein d’un tout nouveau dôme de football couvert et ultra-moderne. Ce dôme spécialement construit à cet effet se situe dans la zone très prisée de Luzhniki - au pied du stade ayant accueilli la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus."

On apprend aussi que Michael Gaudriller a été nommé Directeur Technique du projet sur place. Ce dernier, qui a entraîné des équipes de jeunes pendant plus de deux ans au PSG, sera entouré dans cette mission par six coaches adjoints et un entraîneur des gardiens.

Le club de la capitale précise par ailleurs qu'à "partir de novembre 2019, les jeunes footballeurs russes pourront également participer à des stages de vacances dans la ville balnéaire de Sotchi, sur les bords de la Mer Noire."

"Nous sommes pleinement confiants dans la réussite de ce projet, qui devrait s’étendre dans d’autres villes à moyen terme, et notamment Saint-Petersbourg", a réagi Fabien Allègre, Directeur de la diversification de la marque au PSG.