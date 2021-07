Le PSG fixe le montant de ses ventes

Confronté à la crise du Covid-19 et à des pertes records, le PSG souhaite vendre pour 180 millions d’euros afin de limiter la casse.

Restera ? Ne restera pas ? La question de l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres que ce soit au PSG ou tout simplement à travers l’Europe. Auteur d’un Euro des plus compliqués avec l’équipe de France, l’attaquant est parti en vacances et a laissé en suspens ce qui tient en haleine tout le monde.

Vraiment dans le flou ? Pas vraiment si l’on en croit certaines sources proches du dossier puisque le clan Mbappé aurait confié à Leonardo que l’international français ne souhaiterait pas prolonger dans l’état actuel des choses.

Si les discussions sont pour le moment rompues avec le directeur sportif, cela ne veut pas dire que la partie est terminée pour le PSG. Avec l’arrivée de Wijnaldum et bientôt celles d’Hakimi, de Donnarumma et de Sergio Ramos, le club parisien veut montrer qu’il a les moyens de ses ambitions.

Seulement, avec les temps qui courent, dépenser des sommes astronomiques comme ce fut le cas il y a quatre ans avec les arrivées de Neymar et Mbappé n’est plus envisageable. Ca n’a pas empêché le PSG de présenter à la DNCG un budget prévisionnel avec des chiffres ambitieux que ce soit dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs.

A cause du Covid-19, le club parisien estime entre 250 et 300 millions d’euros ses pertes d’après L’Equope et le Parisien et souhaite au maximum limiter la casse. S’il va dépenser 70 millions pour le recrutement d’Hakimi, le PSG a flairé les bons coups libres avec le gardien de l’Italie, Wijnaldum et Sergio Ramos. Les primes à la signature et les salaires seront forcément élevés mais l’absence d’indemnité de transfert compense.

Malgré tout, le club de la capitale va devoir vendre avant de pouvoir bouger comme il le souhaite sur le marché des transferts. Dans son budget prévisionnel, ce sont donc 180 millions d’euros de ventes de joueurs qui sont espérés. Un montant qui n’a jamais été atteint depuis l’arrivée des Qatari et que la crise du coronavirus rend encore plus compliquée.

Qui est d’ailleurs sujet à un départ ? Barré par Navas et bientôt Donnarumma, Alphonse Areola devrait partir. Face à un entrejeu conséquent, Rafinha ne sera pas conservé en cas de belle offre. Idem pour Sarabia, qui réalise un bel Euro et qui pourrait voir sa cote grimper ? On est loin des 180 millions d’euros espérés et même un départ d’Icardi ne le permettrait pas.

A moins que le PSG, face à la décision de Mbappé, ne se décide à vendre le Français pour limiter les pertes… Mais, là, on rentre clairement dans la spéculation. En tout cas, Leonardo a du pain sur la planche.