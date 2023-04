Le PSG fait de Harry Kane sa priorité pour le prochain mercato

En quête de renforts cet été, le Paris Saint-Germain aurait fait de Harry Kane sa priorité pour renforcer son attaque.

Bien que prometteur, le mercato d'été 2022 est loin d'être une réussite au moment de faire le bilan de ce qu'ont apporté les recrues parisiennes sur cette saison 2022-2023. Si Vitinha laisse entrevoir de belles promesses, Carlos Soler, Renato Sanches et dans une moindre mesure Fabian Ruiz ont déçu la plupart du temps. De son côté, Hugo Ekitike semble avoir eu du mal à digérer son transfert et son changement de statut. Au terme d'une saison décevante, bien que le titre de champion de France soit en bonne voie, le club de la capitale entend profiter du mercato estival 2023 pour corriger le tir, bien que celui-ci dépendra majoritairement de l'identité de l'entraîneur parisien la saison prochaine.

Le PSG fonce sur Harry Kane

Mais ce mardi, Le Parisien a révélé une cible prioritaire du PSG, et celle-ci se trouve en attaque. À la recherche d'un numéro 9 de classe mondiale, les têtes pensantes parisiennes aurait fait de Harry Kane leur priorité pour l'été prochain. Devenu meilleur buteur de la sélection anglaise avec 55 buts, Kane est sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham. Et s'l est très attaché au club londonien, où il a été formé dans son enfance, il n'y a toujours pas gagné le moindre trophée collectif, une anomalie pour un joueur de sa trempe qui fêtera ses 30 ans au mois de juillet.

Auteur de 23 buts en 31 matches de Premier League, le buteur des Three Lions a une nouvelle fois fait parler sa régularité et son efficacité cette saison. Deux ans après son départ avorté à Manchester City, la capitaine anglais pourrait se laisser tenter par un transfert, dont le prix avoisinerait les 100 millions d'euros, toujours selon Le Parisien. En cas d'échec dans ce dossier, le PSG pourrait se tourner vers deux anciens de Ligue 1 : Victor Osimhen et Randal Kolo Muani.