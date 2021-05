Le PSG et Pochettino contre-attaquent

Alors que les rumeurs d’un départ de Pochettino enflent, le PSG a sorti une interview où le technicien argentin parle des objectifs futurs du club.

C’est un sacré pied de nez que nous offre le PSG ce jeudi. Pendant que l’Europe est en ébullition suite à l’annonce du départ de Zinedine Zidane ou l’arrivée imminente de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin comme annoncée par Goal, le club parisien doit faire face à une rumeur des plus surprenantes. Six mois à peine après son arrivée dans la capitale, Mauricio Pochettino a entamé des discussions avec Tottenham pour un retour à Londres, deux ans après son limogeage.

Une version contestée par le PSG qui assure que l’entraîneur argentin s’est entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo lundi dernier pour évoquer le prochain mercato avant de partir en vacances. Quel camp croire ? Difficile de se faire une vraie idée qu’on se trouve d’un côté ou de l’autre de la Manche.

En tout cas, le PSG a le sens du timing puisque par l’intermédiaire de sa chaîne PSGTV, les vice-champions de France ont sorti une interview de Pochettino. L’ancien défenseur central revient sur ses premiers mois en France ainsi que sur son adaptation au club.

"Je pense que la première approche s'est bien passée et je pense que nous avons généré un bon esprit de travail, d'énergie et entre tout le personnel du club, avec nous, avec tous les joueurs, je pense que nous avons travaillé, travaillé d'une bonne manière et surtout, nous avons atteint certains objectifs, nous n'avons pas réussi à tous les atteindre, mais je pense que nous avons posé une bonne base."

Destitué de son titre de champion de France pour la première fois depuis 2017, le PSG s’est finalement contenté d’une simple Coupe de France en plus du Trophée des Champions. Pas vraiment dans le standing voulu par le club depuis la reprise par le Qatar mais avec une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions, les sourires peuvent être présents au Camp des Loges.

En attendant de savoir ce que fera Mbappé avec qui Pochettino a construit une vraie relation de confiance, le PSG a prolongé Neymar et conservera donc une base solide l’an prochain. Un avenir que l’Argentin voit bien à Paris à la lecture de cette interview.

"Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l’avenir."